В Усадьбе Сукачева в Иркутске открылась выставка «Праздник Белого месяца», приуроченная к одному из главных торжеств кочевых народов Азии.



Выставка из собрания музея объединила произведения мастеров Иркутска, Тувы и Монголии, сообщили организаторы.





Посетителям представили живопись, графику и предметы декоративно-прикладного искусства. В экспозиции — портреты кисти Анатолия Костовского, сцены национального праздника в работах Александра Лушникова, Валерия Чевелева и Александра Шипицына, а также тибетский эпос в графике Александры Сахаровской. Отдельный раздел посвящен творчеству тувинских авторов.





Выставка приурочена к Году единства народов России.





В рамках проекта будет организована интерактивная программа для детской аудитории. Юных гостей выставки познакомят с культурой бурят, они узнают о традиционных обрядах, национальном костюме и блюдах, поиграют в народные игры и разучат бурятский хороводный танец ёхор.



