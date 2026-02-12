Московский аукционный дом проведет первые масштабные торги современным искусством

В Москве 15 февраля состоится аукцион «Современное искусство. Нонконформизм, актуальное искусство».



В каталог вошли работы Павла Пепперштейна, Франциско Инфанте, Анны Желудь и других. Совокупная сумма резервов — 100 млн рублей.





Решение запустить торги совриском приняли после успешного «тестового» аукциона в декабре. Сооснователь МАД, историк искусств Сергей Подстаницкий поясняет: «В стране критически мало специализированных аукционов, ориентированных именно на современное искусство. Традиционные площадки предпочитают работать с классикой и антиквариатом, где риски ниже. На собственном примере мы убедились, что это заблуждение».





Среди топ-лотов — работа Франциско Инфанте-Арана «Артефакты» из серии «Очаги искривленного пространства». Художник входит в число самых дорогих ныне живущих российских авторов, его работы хранятся в Музее AZ и ГЭС-2. Абсолютный хит торгов — картина Дмитрия Жилинского «Шиповник» 1976 года. Произведения Жилинского крайне редко появляются на рынке.





Особый интерес представляет «Канистра» Анны Желудь. Художница ушла из жизни в 2025 году; ее ретроспектива «Вдох-выдох» прошла в ММАМ уже после смерти. Анна была участницей Венецианской биеннале 2009 года. Также в каталоге — работа Константина Сутягина «Художник и его мысли», «Мафорий» Глеба Богомолова, произведения Павла Каплевича, включая эскизы к «Щелкунчику» Аллы Сигаловой.





Отдельный блок — графика: офорты и литография Эрнста Неизвестного, Павла Пепперштейна, Ильи Кабакова.



