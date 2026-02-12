В Астраханской области вручили литературную премию имени Балакаева

В селе Буруны Астраханской области прошла церемония вручения межрегиональной литературной премии имени народного писателя Республики Калмыкия Алексея Балакаева.



Награда, объединяющая Астраханскую область и Республику Калмыкия, была учреждена региональными отделениями Союза писателей России, издательством «Астраханская цифровая типография», Астраханским обществом калмыцкой культуры «Хальмг» и местной администрацией.





Лауреатами премии стали члены Союза писателей России — поэтессы Римма Ханинова из Калмыкии и Галина Николаева из Астраханской области. Главным призом для авторов стали изданные сборники стихотворений: «Калмыцкий узел» и «День варенья», выпущенные Астраханской цифровой типографией.





Событие объединило видных деятелей культуры и представителей власти.



