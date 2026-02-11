Эрмитаж представил копию утраченной картины Микеланджело





Фото: Государственный Эрмитаж

Полотно из частного собрания, выполненное современниками мастера, экспонируется в Итальянском кабинете Нового Эрмитажа.Выставка продолжает серию проектов, знакомящих зрителей с итальянским Ренессансом из приватных коллекций.Оригинал картины на сюжет о союзе Юпитера и Леды был создан Микеланджело в 1529–1530 годах для герцога Феррарского Альфонсо I д’Эсте. Однако работа не досталась заказчику: художник передал ее своему ученику Антонио Мини. Тот увез полотно во Францию, надеясь продать его королю. Произведение произвело фурор при дворе и породило множество копий.Следы оригинала теряются в конце XVI — начале XVII века. Современники полагали, что королева Анна Австрийская велела сжечь картину из-за откровенности сцены. До наших дней дошли лишь живописные повторения той эпохи.В начале XXI века в частном собрании обнаружили еще одну, ранее неизвестную специалистам копию. Обнаруженное полотно прошло масштабное технико-технологическое исследование в лабораториях Петербурга, Москвы и Лондона.Сравнение независимых результатов помогло уточнить время создания работы. Картину подвергли сложной реставрации. Полученные данные, представленные на выставке, расширяют представление об утраченном шедевре и возобновляют дискуссию вокруг него. Представленная копия — самая крупная среди сохранившихся и наиболее близкая по времени к оригиналу. Она отличается повышенной детализацией, техникой исполнения и перекликается с гравюрой Корнелиса Боса, который, как считается, имел доступ к королевскому собранию Франции и воспроизвел подлинник с высокой точностью.