В Якутии появится продюсерский центр для развития киноиндустрии и видеоигр
В Якутии создадут продюсерский центр на базе Корпорации развития Республики Саха (Якутия).
Учреждение откроется с целью поддержки местного кинематографа и игровой индустрии.
Об этом глава республики Айсен Николаев заявил на Международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС.
«Создается также продюсерский центр при Корпорации развития Якутии. Его цель — это продвижение и маркетинг креативных цифровых продуктов, включая кино, видеоигры якутские, на федеральном и зарубежном рынках», — отметил Николаев.
Центр также будет помогать резидентам с финансами и юридическими вопросами, в том числе в сфере защиты интеллектуальной собственности. Также глава республики подчеркнул, что на фоне активного роста креативных и цифровых индустрий особое значение приобретает подготовка профильных специалистов.
Фото: t.me/afanasiy_noev