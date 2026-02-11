МХТ им. Чехова представил выставку к юбилею художника Николая Симонова





Посетителям представлены эскизы сценографии к 25 постановкам. Среди них — дебютная работа Симонова «Терроризм» и премьера текущего сезона «Кабала святош». Также в экспозицию вошли эскизы к спектаклям «Изображая жертву», «Господа Головлевы», «Мещане», «Лес», «Мастер и Маргарита», «Примадонны», «Человек-подушка», «Трехгрошовая опера», «Человек из рыбы», «Контрабас», «Чайка» и «ХХ век. Бал».





Дополняют выставку фотоработы Олега Черноуса и Екатерины Цветковой, а также альбом, посвященный творчеству художника.





«Спектакли — они как дети. Вот родился ребенок, ты его любишь. И все. Нелюбимых спектаклей у меня нет, потому как, если мне что-то не нравится, я не работаю. То есть мне нужно, чтобы и режиссер был хороший, и пьеса была хорошая, и идея была интересной. Я не делаю декорации — я делаю сценографию. То, что окружает артиста на сцене, — это еще один «артист», который не всегда молчалив, иногда даже очень агрессивен. Вот это мне интересно», — поделился Николай Симонов.



Выставка продлится до 11 марта 2026 года.



Фото: АГН "Москва"



