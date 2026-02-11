



Фото: пресс-служба Кремля

Об этом председатель «Единой России», зампред Совбеза РФ заявил на встрече, посвященной формированию народной программы партии.Медведев обратил внимание на попытки Запада «зачеркнуть вообще российское культурное наследие» и признался, что его удивили подобные действия.«Это не повод для каких-то особых самобичеваний или уныния какого-то. Нет — просто это надо запомнить. Я считаю, что это очень важно. И, сделав выводы, развивать свою цивилизацию, нашу культуру, которая, с другой стороны, признается как выдающееся мировое явление. И никому с ней таким образом не расправиться. Но то, что пытаются сделать, забывать нельзя», — подчеркнул Медведев.