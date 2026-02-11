В Петербурге пройдут большие гастроли МХТ им. Чехова

МХТ имени Чехова проведет в Санкт-Петербурге Большие гастроли, которые продлятся более месяца — с 21 марта по 25 апреля.



Показы пройдут на трех площадках и четырех сценах: в БКЗ «Октябрьский», БДТ имени Товстоногова, а также на Основной и Новой сценах Александринского театра.





Московский Художественный театр представит восемь наиболее востребованных и кассовых постановок. В их числе «8 разгневанных женщин» Аллы Сигаловой, «Кабала святош» Юрия Квятковского по пьесе Михаила Булгакова, «Истории любви» с участием Юрия Башмета, «Жил.Был.Дом» Александра Цыпкина и Константина Хабенского, «Жизель Ботаническая» Никиты Кобелева, а также «Осень», «Старший сын» и «Винни-Пуховские чтения».





Художественный руководитель театра Константин Хабенский, для которого эти гастроли являются выступлением в родном городе, отметил, что афиша составлена из спектаклей разных жанров, стилей и форматов. В программу вошли как признанные хиты, возвращенные по просьбам публики, так и премьеры последних двух сезонов.



