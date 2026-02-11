Братья Запашные награждены орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении народных артистов России Эдгарда и Аскольда Запашных орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Указ опубликован на сайте Кремля.
В документе отмечается, что братья Запашные удостоены награды «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность».
Братья Запашные — знаменитые цирковые артисты-дрессировщики, представители 4-го поколения известной цирковой династии. Запашные — народные артисты России, известны своими уникальными номерами с хищными животными, масштабными зрелищными шоу. Аскольд Запашный является руководителем Большого Московского цирка, Эдгард Запашный — генеральный директор учреждения, а также ведущий Всемирного фестиваля циркового искусства «Идол».
Фото: пресс-служба Кремля