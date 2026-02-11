Власти Петербурга закроют долги «Ленфильма»
Власти Санкт-Петербурга намерены урегулировать вопросы с задолженностями киностудии «Ленфильм», перешедшей в собственность города.
Об этом сообщил председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский, передает ТАСС. Объем долговых обязательств он не назвал.
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче «Ленфильма» Петербургу. Правительство России выполнило поставленную задачу — 100% акций уже находятся в собственности города, отметили ранее в Смольном.
Накануне состоялась встреча губернатора Петербурга Александра Беглова и спикера Заксобрания с коллективом киностудии. Генеральный директор «Ленфильма» Надежда Андрющенко отметила, что студия надеется на поддержку города, рассчитывает на сохранение архива, восстановление зданий, развитие новых технологий и расширение штата.
Губернатор заявил, что усилия города будут направлены на возвращение «Ленфильма» на позиции одного из лидеров отечественной киноиндустрии. В дальнейшем «Ленфильм» должен стать всероссийской площадкой исторического, патриотического и детского кино.
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости