Горловский театр кукол показал спектакли в Тыве, Хакасии и Красноярске

Сибирские зрители познакомились с работами Горловского театра кукол.





Гастроли коллектива прошли в Республике Тыва, Республике Хакасия и Красноярске. Организацией гастролей по Всероссийскому плану Минкультуры занимался ФГБУК «Росконцерт».





В рамках тура на семи площадках были показаны два спектакля.





Один из спектаклей — «Братец Кролик» в постановке Артема Малахова — приключенческая сказка-комедия про Лису, Кролика и Медведя, которые только и делали, что пытались обмануть друг друга. Второй — «Планета Вити» — история об одном обычном мальчике, который отличается от остальных детей только тем, что по земным меркам у Вити на одну хромосому больше, поэтому ему сложно быть нормальным землянином.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ