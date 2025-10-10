Гала-концерт российских артистов прошел в Пхеньяне

В Пхеньяне прошел гала-концерт российских артистов, приуроченный к 80-летию со Дня основания Трудовой партии Кореи.



Мероприятие, организованное Минкультуры России на сцене Художественного театра Мансудэ в честь главного праздника КНДР, собрало известных российских солистов и коллективы.



Среди них были заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman), певица и композитор Александра Воробьева, Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого под руководством А.А. Пермяковой и Ансамбль песни и пляски Воздушно-космических сил РФ.





Программа, символично объединившая культуры двух стран, включала патриотические песни, композиции о богатстве России и КНДР, песни военных лет и популярные русские народные песни. Shaman представил песню «Солнце Кореи», а Александра Воробьева исполнила «Мост дружбы».





Концерт, ставший одним из ключевых юбилейных мероприятий, посетил председатель Государственных дел КНДР товарищ Ким Чен Ын, который по его окончании поприветствовал артистов на сцене Художественного театра Мансудэ.





Фото: пресс-служба Минкультуры России