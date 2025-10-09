Выставка «Русский Гамлет» открылась на «Ленфильме»

На киностудии «Ленфильм» открылась выставка «Русский Гамлет», посвященная 100-летию Иннокентия Смоктуновского.



Центральное место в экспозиции заняла его знаковая роль в фильме «Гамлет» (1964) Григория Козинцева.





«Выставку мы назвали „Русский Гамлет“. Эта роль принесла мировую славу Иннокентию Смоктуновскому. Но мало кто знает, что поначалу [он] не соглашался на эту роль, и Григорий Козинцев его долго уговаривал», — сказала на открытии генеральный директор «Ленфильма» Надежда Андрющенко.





Пространство выставки организовано как иммерсивное путешествие. На первом этаже воссоздан замок «Эльсинор», а также гримерка с личными вещами артиста, где можно услышать запись его голоса.





На втором этаже, выстроенном в духе замкового лабиринта, раскрывается жизненный путь Смоктуновского — от фронта и плена во время войны до самых ярких ролей в театре и кино. Центром этой зоны стал средневековый стол, символически соединяющий фигуры актера и его самого знаменитого героя.





Выставка продлится до 22 ноября. В ее рамках запланированы лекции, кинопоказы и поэтические вечера.





Фото: Алексей Даничев/РИА Новости