В Москве пройдет выставка работ Раисы Лебедевой

В Галерее искусств Зураба Церетели 24 октября откроется выставка, посвященная творчеству народного художника РФ Раисы Лебедевой (1940–2025).



Экспозиция, организованная Российской академией художеств (РАХ), представит живописные работы разных лет и эскизы к учебным спектаклям для театральной мастерской Института имени Сурикова, где Лебедева преподавала.





«Раиса Лебедева — верный последователь и достойный продолжатель традиции московской школы живописи. Ее искусство обладает особой страстью, образной притягательностью и психологической глубиной неоднозначного отношения к миру», — рассказали в РАХ.





Художница, вдохновлявшаяся творчеством русских сезаннистов и «Бубнового валета», много работала как сценограф. Однако главный акцент в своем творчестве она делала на станковую живопись, особенно в жанрах пейзажа и натюрморта.



«Во всех работах, независимо от жанра, очевидна тяга к обобщению — фундаментальные законы „общего тона“, „единства среды“, „единства зоны света и зоны тени“, развиты и дополнены автором в собственную теорию», — заключили в академии.





Выставка будет работать до 30 ноября 2025 года.





Фото предоставлено организатором