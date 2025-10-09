Около 4 тысяч заявок поступило на премию «Евразия»

Премия «Евразия» впервые вручит награды за вклад в укрепление народной дипломатии.



На конкурс поступило около 4 тысяч заявок из 27 государств, включая Россию, Киргизию, Гану, Афганистан и другие страны. Среди претендентов — деятели культуры, журналисты, волонтеры и целые организации.





Депутат Госдумы Алена Аршинова, возглавляющая совет АНО «Евразия», отметила, что награда станет благодарностью участникам «за их вклад в народную дипломатию, за добрые дела, которые вдохновят тысячи других людей». С ней согласился глава Россотрудничества Евгений Примаков, он назвал премию символом признательности людям, командам, организациям за их работу.





Победителей в 15 номинациях определят по итогам народного голосования, которое продлится до 19 октября. Церемония награждения запланирована на 29 октября, а общий призовой фонд составляет 25 миллионов рублей.







