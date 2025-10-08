Более 3,6 тысячи зрителей посетили фестиваль документального кино «Россия»

В Екатеринбурге при поддержке Министерства культуры Российской Федерации прошел XXXVI Открытый международный фестиваль документального кино «Россия».



В конкурсную программу вошло 34 картины, которые отобрали из 510 поступивших на конкурс заявок. В этом году основной темой фестиваля стали традиционные ценности, и зрители увидели истории о человеке труда и созидании, о крепкой семье и связи поколений. Программа состояла как из работ молодых авторов, так и кинокартин известных профессионалов индустрии. Фестивальные показы прошли в екатеринбургском Доме кино и еще пяти крупных площадках в центре города, а всего мероприятия фестиваля посетило 3,6 тысячи зрителей.





Главный приз фестиваля члены жюри присудили работе «Худрук» Ильи Вологурова. Лучшим полнометражным фильмом был назван «Заповедник. Ученики» Павла Фаттахутдинова и Светланы Бобровой, а победу в конкурсе короткометражных фильмов одержала «Повесть о настоящем Че» Амира Аббясова.



Лучшей операторской работой признана картина «Вожак» Влади Политика и Евгения Зимина. Лучшим дебютом стала картина «Возвращайся, родной» Ирины Цыплухиной. Также были вручены специальные награды: приз жюри «За создание жизнеутверждающего образа героя нашего времени» получила лента «Танцор» Андрея Титова, приз зрительских симпатий завоевала киноработа «Путь» Светланы Музыченко, а приз полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе достался ленте «У края бездны. На подступах к «Азовстали» Максима Фадеева.





Фестиваль существует с 1988-го года, и его география заявок охватывает всю Россию и страны постсоветского пространства.





