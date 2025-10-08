Бывший ресторан «Золотой колос» на ВДНХ отреставрируют к 2026 году

Реставрация здания бывшего ресторана «Золотой колос» на ВДНХ завершится в 2026 году. Об этом сообщает портал мэра Москвы.





«Реставрацию здания легендарного ресторана планируется завершить в 2026 году. После этого здесь снова откроется ресторан „Золотой колос“. В обновленном здании также будут проводиться конференции, конгрессы и другие мероприятия», — говорится в сообщении.





Сейчас реставраторы работают над элементами интерьера обеденных залов, включая лепнину, панно и исторические люстры.



Все работы направлены на то, чтобы вернуть зданию, построенному в 1954 году в стиле сталинского ампира, его первоначальный облик.



«В следующем году гости ВДНХ увидят ресторан „Золотой колос“ таким, каким его задумал архитектор Анатолий Ефимов», — рассказали в мэрии.





Фото: Кирилл Зыков/АГН "Москва"







