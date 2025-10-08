В Москве в седьмой раз пройдет фестиваль «Пять вечеров»

В Москве с 20 октября в седьмой раз пройдет фестиваль Союза композиторов России «Пять вечеров».



Концерты состоятся на главных площадках столицы: в Зале имени Чайковского, Камерном зале Филармонии, Малом зале «Зарядья», Рахманиновском зале консерватории и ДК «Рассвет».





«Фестиваль откроется программой „Музыка в движении“: на сцене Концертного зала имени П.И. Чайковского Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Ивана Никифорчина исполнит произведение юбиляра Юрия Каспарова, написанное по программе „Ноты и квоты“, а также сочинения финалистов конкурса „Партитура“ — Георгия Фёдорова, Анастасии Дружининой и Диниса Курбанова. Ведущим концерта-открытия будет Ярослав Тимофеев, а остальных четырех — музыкальные критики и музыковеды Богдан Королёк, Элина Андрианова, Наталия Сурнина и Александра Нагорнова. Они помогут понять новые сочинения и представят слушателям композиторов-современников», рассказала Карина Абрамян, генеральный директор Союза композиторов России.





В афише фестиваля — программы «Голоса настоящего», «Стихии», «Осколки угасшего времени» и финальная «Медленная музыка». Гости услышат 35 российских авторов, включая мировые премьеры Риада Маммадова и Игоря Яковенко, а также музыку из лаборатории «Композиторские читки».





В исполнении примут участие ведущие коллективы и солисты, такие как оркестр под управлением Ивана Никифорчина, ансамбль «Студия новой музыки», OpensoundOrchestra, Intrada и другие. Подробности и билеты — на сайте Союза композиторов России. Фестиваль проходит при поддержке Минкультуры России.



