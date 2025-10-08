В Москве пройдет XIX Большой фестиваль мультфильмов

С 24 октября по 5 ноября 2025 года в столице пройдет XIX Большой фестиваль мультфильмов (БФМ).



Как сообщили в пресс-службе «Союзмультфильма», в рамках смотра зрителям представят 400 картин из 35 стран. Показы организованы на 50 московских площадках.





«Международный анимационный фестиваль „Большой фестиваль мультфильмов“ (БФМ) — крупнейший международный смотр анимации в России — в 19-й раз пройдет в Москве с 24 октября по 5 ноября 2025 года. Онлайн-версия фестиваля будет доступна с 7 по 16 ноября по всей территории России», — говорится в сообщении пресс-службы.





В нынешнем году программу фестиваля посвятили венгерской анимации. На открытии БФМ пройдет показ фильма «Арко» режиссера Уго Бьенвеню и продюсера Натали Портман. Лента была удостоена главного приза на фестивале в Анси.





Также в рамках фестиваля пройдут просветительские проекты, такие как «Фабрика мультфильмов» и деловая программа, посвященная вопросам искусственного интеллекта, образования, метавселенных и рекламы. Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры РФ, а его генеральным партнером выступает киностудия «Союзмультфильм».





