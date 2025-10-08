Фестиваль российского кино в Сербии откроет драма «В списках не значился»

Военная драма «В списках не значился» откроет Фестиваль российского кино в Сербии.





Фестиваль пройдет с 9 по 12 октября 2025 года. Мероприятие, организованное Роскино при поддержке Минкультуры России, охватит пять городов.





В программу некоммерческих показов вошли пять фильмов: «Бременские музыканты», «Июньская полынь», «В списках не значился», «Лунтик. Возвращение домой» и «Страсти по Матвею».





«Фестиваль в Сербии стал доброй традицией и важной частью культурного диалога между нашими странами. Российское и сербское кино объединяют общие ценности, глубина и искренность. В год 80-летия Победы тема памяти, мужества и любви к Родине звучит особенно сильно, находя глубокий отклик у зрителей. Такие фильмы помогают почувствовать связь поколений и напомнить о том, что нас сплачивает», — прокомментировала событие министр культуры России Ольга Любимова.





Фестиваль является частью постоянного культурного обмена между двумя странами, который в этом году уже включал День российского кино во Вране и участие Сербии в акции «Ночь кино».







