Беглов: на «Ленфильме» не будет проектов, не относящихся к кино

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил, что на территории киностудии «Ленфильм» не появятся объекты, не имеющие отношения к кинопроизводству.



Соответствующий принцип был закреплен после передачи студии в собственность города.





«Хочу твердо обозначить нашу позицию. „Ленфильм“ и его территория должны развиваться исключительно в интересах кинопроизводства. Никаких проектов, не связанных с кино, здесь не планируется», — сказал Беглов в эфире «Радио России».





Губернатор также анонсировал новые направления работы: совместно с Министерством культуры студия сконцентрируется на создании патриотического и исторического кино. При этом «киностудия станет производственной базой для любых заинтересованных кинокомпаний».





Губернатор назвал «Ленфильм» достоянием страны, напомнив о его более чем вековой истории, первом российском кинопоказе и таких легендарных лентах, как «Чапаев», «Гамлет» и «Приключения Шерлока Холмса». Всего на студии создано свыше 1,5 тысячи фильмов. По словам Беглова, поддержка города и государства поможет «Ленфильму» преодолеть последствия сложного постсоветского периода и вновь стать одним из флагманов отечественного кинематографа.





