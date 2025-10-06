Мариинский театр посвятит «Кармен» 90-летию меццо-сопрано Людмилы Филатовой

В честь 90-летия выдающейся оперной певицы Людмилы Филатовой, которое певица отмечает 6 октября, Мариинский театр проведет торжественный вечер.



16 октября театр посвятит знаменательному событию оперу «Кармен» Бизе. Показ пройдет на исторической сцене театра.





Карьера Филатовой в театре началась в 1958 году в хоре. После успеха на I Всесоюзном конкурсе им. М. И. Глинки (1960), где молодая певица завоевала первую премию, она стала солисткой. К первым крупным работам Филатовой относятся Полина в «Пиковой даме» и Ольга в «Евгении Онегине» Чайковского. Особое место в сердце певицы занимала Любаша в «Царской невесте» Римского-Корсакова, так как Людмила Филатова всегда отдавала предпочтение драматическим ролям, наиболее близким, по мнению артистки, ее творческой природе.





Обладая мощным, насыщенным голосом и невероятным трудолюбием, она стала настоящей народной любимицей, рассказали в театре. За полвека карьеры ею было сыграно множество ролей, среди которых публике особенно запомнились Азучена в «Трубадуре» и Амнерис в «Аиде» Верди, Любовь в «Мазепе» и Графиня в «Пиковой даме» Чайковского, Кончаковна в «Князе Игоре» Бородина, Марфа в «Хованщине» Мусоргского и, безусловно, Кармен.





В главных партиях на юбилейном спектакле 16 октября выступят Екатерина Лукаш и Ахмед Агади.









Фото: Михаил Вильчук/пресс-служба Мариинского театра