Художники создали муралы в 14 городах в рамках фестиваля «Смена»

В рамках паблик-арт фестиваля «Смена» 20 художников создали муралы в 14 промышленных городах и поселках России.



Тема первого фестиваля — «Человек градообразующий», куратором выступил Владимир Абих.





Из 340 заявок открытого конкурса были отобраны 14 победителей, еще несколько художников участвовали по приглашению куратора.



«В фокусе фестиваля „Смена“ находится идея „градообразующего человека“. Мы хотели, чтобы работы отражали его героический труд, историю и культуру того места, где он живет», — рассказала Татьяна Журавлёва, генеральный директор Фонда Мельниченко.





Художники глубоко изучали локальный контекст. Например, в поселке Саган-Нур пять авторов создали композицию на пяти фасадах.



«Только уникальные работы могут стать новыми городскими достопримечательностями, — говорит куратор Владимир Абих. — В таких проектах важно, чтобы они органично вписывались в архитектурную среду, взаимодействовали с визуальным, природным, историческим контекстом города».





Визиты художников сопровождались лекциями или мастер-классами.





