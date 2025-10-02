Фестиваль «Музыкальное сердце театра» пройдет с 14 по 24 ноября

Фестиваль «Музыкальное сердце театра» пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 24 ноября 2025 года и продемонстрирует главные тенденции в современном музыкальном театре, сообщили организаторы.





В рамках фестиваля зрителям будут представлены спектакли ведущих театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Барнаула и Омска. Фестиваль служит платформой, объединяющей и популяризирующей такие направления, как мюзиклы, рок-оперы, оперетты и музыкально-драматические спектакли, за исключением традиционной оперы. Президентом фестиваля является композитор, народный артист России Максим Дунаевский.





На конкурс было подано 111 заявок, из которых в лонг-лист вошли 22 спектакля, а в шорт-лист — 14.



Откроется фестиваль на сцене Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии постановкой «Капитанская дочка», номинированной в 12 категориях. 15 ноября в ТЮЗе им. Брянцева стартует региональная программа.





Также запланирована Лаборатория для авторов и режиссеров под кураторством заслуженного деятеля искусств РФ Кима Брейтбурга. Режиссером-наставником выступит арт-директор фестиваля Светлана Горшкова. В этом году появится спецнаправление, посвященное теме «Защитники Отечества». Итогом станет питчинг новых идей, по результатам которого авторы лучших эскизов получат приглашения от театров.





Финальную часть фестиваля составят премьера спектакля «Биндюжник и король» к 80-летию Александра Журбина, джукбокс-мюзикл «Дунаевские. Двойной портрет» в БКЗ «Октябрьский» с участием Максима Дунаевского, Дмитрия Харатьяна, Нонны Гришаевой и других звезд и церемония вручения премии, которую проведет режиссер Алексей Франдетти.







Фото предоставлено организатором