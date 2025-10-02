Театральные эскизы Бахрушинского музея представили на выставке в восстановленном ЦВЗ в Сухуме

Торжественное открытие обновленного Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии в Сухуме 1 октября 2025 года прошло с участием крупных российских музеев — Третьяковской галереи, Русского музея и Бахрушинского театрального музея.





В выставочном пространстве открылась экспозиция «Под южным небом».





Бахрушинский музей привез в Сухум девять театральных эскизов. В их числе — работы Александра Шервашидзе, представителя княжеского абхазского рода, и художника-авангардиста Петра Кончаловского.





«Мы рады представить уникальные материалы из наших фондов в рамках события, символизирующего возрождение Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии после разрушительного пожара. Это не просто культурное событие, а новый этап в жизни художественного сообщества республики, и для нас большая честь быть среди первых музеев, чьи произведения представлены в обновленном пространстве. Наше сотрудничество с абхазскими коллегами развивается последовательно и поступательно: недавно Бахрушинский театр открыл в Сухуме Новый музей Государственного русского драматического театра имени Фазиля Искандера — первый международный проект федеральной программы „Новый музей театра“. Для нас это яркий пример успешного партнерства, которое, убеждена, будет только укрепляться и развиваться», — отметила генеральный директор музея Кристина Трубинова.





Экспозиция знакомит зрителей с эскизами декораций и костюмов Шервашидзе для ведущих театров России, а также с эскизом занавеса Кончаловского к «Дон Жуану».





Фото: пресс-служба Бахрушинского музея