В Петербурге пройдет книжный фестиваль «Ревизия»

С 10 по 12 октября на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге пройдет книжный фестиваль «Ревизия».





Гостей ждут книжная ярмарка, встречи с писателями, литературная экскурсия и сбор книг для сельских библиотек.





«Его темой в 2025 году станет осмысление библиотеки как живого, меняющегося явления. <...> Фестиваль предлагает взглянуть на библиотеку не как на застывшее хранилище книг, а как на открытый социальный организм, неисследованный архив и пространство для воображения», — рассказали в пресс-службе проекта.





Среди участников ярмарки — издательский дом Высшей школы экономики, издательства Европейского университета в Санкт-Петербурге, Музея современного искусства «Гараж», «Иностранная литература», магазины «Подписные издания», «Порядок слов» и другие.





В программе заявлены встречи с искусствоведом Надеждой Плунгян, писателями Алексеем Конаковым и Михаилом Куртовым, куратором музея ОБЭРИУ и музея «Полторы комнаты» Юлией Сениной, исследователем современной философии Максимилианом Неаполитанским, библиотекарем Дома творчества Переделкино Денисом Крюковым. Также состоятся поэтические чтения, дискуссия о поддержке литературного сообщества в России, мастер-класс по созданию экслибриса и сбор книг для сельских библиотек вместе с проектом Re:Books.





