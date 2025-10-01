Стартовала заявочная кампания «Золотой маски»

Кампания по приему заявок на соискание Национальной театральной премии и участие в фестивале «Золотая маска» 33-го сезона официально стартовала.



Соответствующее объявление размещено в Telegram-канале Союза театральных деятелей (СТД) России.





«Открыт прием подачи заявок на соискание Всероссийской театральной премии „Золотая маска“ Союза театральных деятелей России. В XXXIII конкурсном цикле премии и фестиваля „Золотая маска“ профессионалы театральной сферы будут выбирать лучшие спектакли театрального сезона 2025/2026», — говорится в сообщении.





К участию в конкурсе допускаются только те спектакли, премьера которых состоялась в период с 1 августа 2025 года по 31 июля 2026 года. Последняя дата является окончательным сроком подачи заявки на проект.





Заявки принимаются через официальный сайт премии «Золотая маска».





Фото: АГН "Москва"