Театр «Сфера» представит спектакль «Горе от ума. Открытая репетиция»

В Московском драматическом театре «Сфера» (входит в структуру «Театра Эрмитаж») 26 сентября пройдет премьера спектакля «Горе от ума. Открытая репетиция».





Постановку по знаменитой комедии Александра Грибоедова осуществил главный режиссер коллектива, народный артист России Александр Коршунов. Работа приурочена к 230-летию со дня рождения Александра Сергеевича Грибоедова.





«Театр „Сфера“ впервые обращается к творению А. С. Грибоедова и ставит его знаменитую пьесу „Горе от ума“ в необычной и живой форме открытой репетиции, что позволит по-новому взглянуть на бессмертный текст великого русского писателя и поэта», — рассказали в театре.





Сюжет повествует о возвращении Александра Чацкого из Европы в Москву, где он обнаруживает, что его возлюбленная Софья увлечена другим, а местное высшее общество поглощено жаждой чинов и денег. Софья, раздосадованная поведением Чацкого, распускает слух о его сумасшествии.





Роль Чацкого исполняют Никита Спиридонов и Арсений Мичурин в разных составах. В постановке заняты народный артист России Дмитрий Ячевский, заслуженная артистка России Татьяна Филатова и другие актеры. Над проектом также работали художник-постановщик Ольга Коршунова и балетмейстер Петр Казьмирук.





Премьерные показы спектакля «Горе от ума. Открытая репетиция» запланированы на 26 и 27 сентября на Основной сцене театра «Сфера».





