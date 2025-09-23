Актер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован

Актер Александр Панкратов-Черный госпитализирован, сообщили в Курганской областной филармонии.





В учреждении сообщили о вынужденной замене в спектакле «Женихи» из-за ухудшения здоровья одного из актеров.





«Актёр Александр Панкратов-Чёрный, занятый в спектакле „Женихи“, не сможет принять участие в постановке вследствие экстренной госпитализации», — приводит слова представителя филармонии Ura.ru





В филармонии уточнили, что на сцену вместо Панкратов-Черного выйдет заслуженный артист России Владимир Майсурадзе. Также там выразили надежду на скорейшее выздоровление артиста и подчеркнули, что все купленные билеты действительны.





Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"







