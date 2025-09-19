Massive Attack потребовали убрать свою музыку из Spotify

Британская группа Massive Attack потребовала удалить свою музыку из сервиса Spotify. Ее глава Даниэль Эк инвестировал средства в разработку военных технологий.





Трип-хоп коллектив потребовал полностью изъять свой каталог из этого стримингового сервиса. Группа также потребовала удалить свою музыку со всех сервисов на территории Израиля. Музыканты присоединились к акции, участники которой осуждают действия Израиля в секторе Газа.





Massive Attack стали первым крупным артистом, удалившим свои песни из Spotify в знак протеста.





В акции также участвуют более 400 артистов и лейблов, в том числе Arca, Maryam Saleh, Kelela, Oklou и другие коллективы.





Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости