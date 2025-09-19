Massive Attack потребовали убрать свою музыку из Spotify

19.09.2025

Massive Attack потребовали убрать свою музыку из Spotify
Британская группа Massive Attack потребовала удалить свою музыку из сервиса Spotify. Ее глава Даниэль Эк инвестировал средства в разработку военных технологий.

Трип-хоп коллектив потребовал полностью изъять свой каталог из этого стримингового сервиса. Группа также потребовала удалить свою музыку со всех сервисов на территории Израиля. Музыканты присоединились к акции, участники которой осуждают действия Израиля в секторе Газа.

Massive Attack стали первым крупным артистом, удалившим свои песни из Spotify в знак протеста.

В акции также участвуют более 400 артистов и лейблов, в том числе Arca, Maryam Saleh, Kelela, Oklou и другие коллективы.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости