В Петербурге пройдет финал конкурса песен «Родники-2025»

Финальный концерт конкурса патриотической песни Олега Газманова «Родники-2025. Посвящение Героям Отечества» пройдет 30 сентября в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге.





Мероприятие будет приурочено к 80-летию Великой Победы, рассказал художественный руководитель проекта, народный артист России Олег Газманов, передает ТАСС.





Как уточнил артист, программа финала будет насыщенной/





«Финал у нас будет в Санкт-Петербурге — это один из моих любимых городов, я очень рад. Там мы добавили много разных рубрик и направлений, например, „Песни специального назначения“, где будут показывать песни с фронта», — рассказал Газманов.





Мероприятие откроется выступлением Олега Газманова, который представит свою новую композицию «Время героев». Его поддержит хор кадетов Санкт-Петербургского военного кадетского корпуса. Также среди участников концертной программы значатся хор Нахимовского училища, казачий хор «Братина» и театр танца Яны Дынько.





Конкурсанты поборются за победу в пяти номинациях, а определить лучших поможет онлайн-голосование зрителей в социальной сети «ВКонтакте». В состав жюри вошли заслуженные артисты России Юта, Сергей Войтенко и Зара.





Фото: Pixabay