В Москве завершена реставрация церкви Вознесения Господня в «Коломенском»

16.09.2025

Завершилась реставрация памятника древнерусской архитектуры — шатровой церкви Вознесения Господня XVI века, расположенной на территории музея-заповедника «Коломенское» в Москве.

О завершении работ сообщил в своем блоге мэр города Сергей Собянин.

Храм XVI века был включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО наряду с Кремлем, Красной площадью и Новодевичьем монастырем. По словам Собянина, реставрация проводилась 2,5 года. Особое внимание уделили шатру, были отреставрированы и декоративные элементы.

Специалисты также привели в порядок белокаменные детали фасада. Особый подход был применен к цоколю храма.

Торжественное открытие церкви планируется приурочить к престольному празднику Вознесения Господня в мае 2026 года. К этой дате в верхнем пределе будет установлен тябловый иконостас, а в подклете откроется новая экспозиция по истории храма.

Выставка будет работать круглогодично, а сам храм, который продолжит функционировать как музей, будет открыт для посещения в теплое время года и для проведения служб в дни главных церковных праздников.

Фото:sobyanin.ru