На 92-м году скончалась американская актриса Пэт Кроули

В США за два дня до своего 92-го дня рождения скончалась актриса Пэт Кроули.





Сын актрисы Джон Хукстраттен сообщил, что Кроули скончалась в результате естественных причин, передает Deadline.



В 1954 году Кроули завоевала премию «Золотой глобус».





Артистка сыграла главную роль в ситкоме 1960-х годов «Пожалуйста, не ешь маргаритки». За свою 60-летнюю кинокарьеру Пэт Кроули снялась более чем в ста фильма и телешоу. Актрису можно увидеть в вестернах «Мэверик», «Бонанза», криминальных драмах «Беглец», «Коломбо», «Ангелы Чарли» и других фильмах.





