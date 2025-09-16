На 92-м году скончалась американская актриса Пэт Кроули

Организаторами выступили Научно-исследовательский институт (военной истории) Военной академии Генера...
Актриса сыграла более ста киноролей за свою карьеру.
Из своих 90 лет 65 Регина Никифорова посвятила работе в Большом театре.
Цель проекта — оказать поддержку современным композиторам академической музыки.
Проект подготовлен к 100-летию выхода на экраны фильма «Броненосец «Потемкин».
Проект «Секреты дома на Вифанской. Живопись и графика» представит работы Валерия Секрета, Николая Ле...
Откроет программу в столице Манаме картина «Финист. Первый богатырь».
Серия новых выставок современного искусства начнет работу 20 сентября.
О датах выхода картины рассказал продюсер Виталий Шляппо.
Экспозиция, созданная совместно с партнерами, среди которых девять федеральных и региональных музеев...
Об этом рассказал продюсер проекта Марком Рогальским в ходе питчинга Фонда кино в Министерстве культ...
Первые объекты уже размещены в «Сколково».
Отмену выступлений российских музыкантов следует считать результатом целенаправленной кампании, заяв...
В программе — 42 спектакля, 14 фильмов, 18 мультфильмов и 20 книг для детей и подростков.
Фестиваль представил четыре конкурсные программы.
Министр культуры сказала, что новый сезон порадует премьерными исполнениями, новыми фестивальными пр...
В Минкультуры прорабатывают целый ряд направлений, заявила Ольга Любимова.
Творческая группа прибыла с гастролями в Луганскую Народную Республику, чтобы поддержать военнослужа...
В первую очередь конкурс нацелен на поддержку творческих людей, заявила министр.
Среди его работ в кино — роли в фильме «Гарпастум» и сериалах «Тайны следствия» и «Морские дьяволы».
