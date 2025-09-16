На 92-м году скончалась американская актриса Пэт Кроули

В США за два дня до своего 92-го дня рождения скончалась актриса Пэт Кроули.

Сын актрисы Джон Хукстраттен сообщил, что Кроули скончалась в результате естественных причин, передает Deadline.

В 1954 году Кроули завоевала премию «Золотой глобус».

Артистка сыграла главную роль в ситкоме 1960-х годов «Пожалуйста, не ешь маргаритки». За свою 60-летнюю кинокарьеру Пэт Кроули снялась более чем в ста фильма и телешоу. Актрису можно увидеть в вестернах «Мэверик», «Бонанза», криминальных драмах «Беглец», «Коломбо», «Ангелы Чарли» и других фильмах.

Фото: Mary Evans/AF Archive/ТАСС