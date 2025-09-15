Cube.Moscow представит 13 новых выставок

В арт-пространстве Cube.Moscow готовится к открытию масштабная выставочная программа, включающая 13 новых экспозиций.



Центральным событием станет запуск групповой выставки «Московские нонконформісты. Поиск идентичности» от Arts Square Gallery.





Серия новых выставок современного искусства, посвященных вопросам авторской идентичности, труда и коллективной памяти, начнет работу 20 сентября.





«В большом выставочном зале арт-пространства открывается масштабная выставка „Дивный сад“, исследующая проявление авторской идентичности через различные творческие практики и медиа — прикладное искусство, живопись, графику, фотографию <...>. Центральное место в экспозиции занимает коллекция меховых пальто, созданных дизайнером Екатериной Хассе. Меховые изделия образуют многослойное взаимодействие с живописными и графическими работами Дмитрия Солнцева, а также с серией работ фотографа Сергея Табунова, созданных при участии Рустама Хамдамова», — рассказали организаторы.





Важной частью программы станет проект от Arts Square Gallery — групповая выставка «Московские нонконформисты. Поиск идентичности», демонстрирующая срез советского неофициального искусства. В нее вошли работы таких мастеров, как Анатолий Зверев, Евгений Чубаров, Борис Свешников, Леонид Фейгин, Владимир Курдюков.





Также в рамках программы Syntax Gallery представит проект «Глубоко внутри» от объединения «Союз невозможных». MSCA Gallery приглашает на групповую выставку «Труд», изучающую труд как трансформацию личности, акт творчества и социальную практику. Дополнит программу персональный проект Дмитрия Филимонова «Существа, которых мы не видели» в галерее «Небеса».





Фото: Андрей Никеричев/АГН "Москва"