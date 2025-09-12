Министр культуры России Ольга Любимова подвела итоги XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Ключевым результатом стали подписанные международные договоры.





«В этом году по итогам переговоров мы подписали шесть межведомственных соглашений с зарубежными странами, провели несколько десятков встреч руководства Минкультуры России с зарубежными коллегами и договорились о перспективах международного взаимодействия как в двустороннем, так и многостороннем форматах», — сказала Ольга Любимова.





Особое внимание министр уделила достигнутой договоренности о проведении в Казани в 2026 году программы «Культурная столица исламского мира».



В рамках форума также успешно прошли традиционные встречи с главами иностранных делегаций, запланирована дискуссия с представителями стран ШОС.



«Кроме того, с огромным успехом состоялось традиционное расширенное заседание с участием глав иностранных делегаций. Завтра, в завершающий день форума, пройдет встрече с деятелями культуры и официальными лицами стран Шанхайской организации сотрудничества», — добавила глава ведомства.





Министр отдельно отметила значимость мероприятий, посвященных патриотической тематике и исторической памяти.



«Культура является связующим звеном между прошлым и будущим, играет важнейшую роль в осознании и формировании истории, именно поэтому мероприятия, направленные на сохранение исторической памяти и культурного наследия, всегда будут иметь особый вес», — заключила Ольга Любимова.





Форум, который продлится до 13 сентября, собрал более 400 спикеров.





Фото: t.me/olga_b_lyubimova