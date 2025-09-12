«Интервидение» откроет выступление артистки с Кубы

12.09.2025
Утвержден порядок выступления участников международного песенного конкурса «Интервидение», передает ТАСС.
Как стало известно на церемонии жеребьевки, открывать конкурс будет Сулема Иглесиас-Саласар, представляющая Кубу.
Мероприятие состоялось в пятницу, 12 сентября, в Национальном центре «Россия». Церемония была выдержана в духе русских традиций: представители стран-участниц наливали кипяток из самовара в чашки, расставленные на «колесе фортуны». Под воздействием горячей воды на них проявлялись порядковые номера, определившие последовательность выступлений артистов.
Сам конкурсный вечер пройдет 20 сентября 2025 года на сцене московской «Live арены». Право представить Россию на «Интервидении» получил заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman.
Фото: кадр видео