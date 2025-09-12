В Берлине открыли выставку о российском паблик-арте

В Русском доме в Берлине начала работу экспозиция, посвященная современному российскому паблик-арту.





Мероприятие прошло в рамках Берлинской недели искусств. Оно знакомит зрителей с эволюцией уличного искусства в культурном контексте.





Авторами проекта выступили художник, скульптор и инженер-архитектор Роман Ермаков и куратор, исследователь и продюсер Анна Малик-Короленкова. В основу легло масштабное исследование, объединяющее авторские практики и институциональные инициативы, формирующие ландшафт современного паблик-арта. В рамках экспозиции можно увидеть работы в различных медиа: от монументальной живописи и скульптуры до графики, цифровых принтов, мебели и объектов среды. Выставка повествует о том, как в современной России сформировалась среда, где индивидуальный художественный язык ценится выше следования трендам.





На церемонии открытия с речью выступил директор Русского дома в Берлине Павел Извольский. Он напомнил, что в 1922 году в Берлине открылась «Первая русская художественная выставка». Тогда в галерее Ван Димен зрители, по его словам, впервые увидели русский авангард, «тогда еще дерзкий, непривычный, ломавший привычные рамки».



«Для Советской России это было не просто искусство, а инструмент культурной дипломатии: через живопись, графику, архитектурные проекты молодое государство заявляло о себе миру», — подчеркнул Извольский. Он указал, что та выставка вошла в историю как одна из ключевых для развития искусства всего XX века. «Сегодня, сто с лишним лет спустя, мы снова возвращаемся к тому же самому чувству: опять Берлин, опять Россия, опять искусство. Только теперь вместо Малевича и Родченко художники паблик-арта, работающие в другой эстетике, с другими материалами и смыслами, но с тем же духом поиска и прорыва. Их творчество обращено к городу, к людям, к открытому пространству, и снова открывает то, что раньше казалось невозможным», — рассказал директор Русского дома.





Извольский подчеркнул, что цель выставки заключается в том, чтобы показать современный российский паблик-арт, уникальность и самобытность этого направления.





Выставка будет открыта для посетителей до 31 июля 2026 года.











