На сцену Большого театра перенесли 35 постановок из Мариинского

12.09.2025

За время руководства Валерия Гергиева на сцену Большого театра России было перенесено около 35 постановок из репертуара Мариинского театра.

Художественный руководитель Мариинского и генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев сообщил, что в новом 250-м сезоне ГАБТ «планирует вернуть свои самые знаменитые постановки».

«Вопрос в том, стоит ли создавать совершенно новую оперу Чайковского „Евгений Онегин“ или возобновить версию в постановке Дмитрия Чернякова — я еще буду с ним это обсуждать. Большой театр не может обойтись без „Евгения Онегина“, „Пиковой дамы“, „Жизни за царя“, „Руслана и Людмилы“ и „Князя Игоря“. Я осознал эту проблему только после того, как занял пост директора. Ранее я слышал о том, что некоторые спектакли не задерживались, а некоторые были однодневными», — передает ТАСС слова руководителя театров.

Исправить ситуацию с отсутствием ключевых классических спектаклей в репертуаре, по мнению Гергиева, можно, «если привозить спектакли из Санкт-Петербурга».

«Мы уже перевезли [со сцены Мариинского театра] около 35 спектаклей — на это не способен ни один театр мира. Объединенные ресурсы позволяют нам это осуществить, так как я принимаю решения и там, и там. Таким образом, Москва увидела множество спектаклей оперы и балета, которые либо давно не показывались здесь, либо вообще отсутствовали. Думаю, что мы продолжим в том же духе», — отметил он.

Открытием юбилейного 250-го сезона Большого театра станет опера «Иоланта» Петра Чайковского, премьера которой состоится 11 сентября на Новой сцене. Музыкальным руководителем постановки выступит маэстро Валерий Гергиев, режиссером-постановщиком и художником по костюмам — Эльчин Азизов, а дирижером-постановщиком — Антон Гришанин.


Фото: Газета "Культура"