На сцену Большого театра перенесли 35 постановок из Мариинского

За время руководства Валерия Гергиева на сцену Большого театра России было перенесено около 35 постановок из репертуара Мариинского театра.





Художественный руководитель Мариинского и генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев сообщил, что в новом 250-м сезоне ГАБТ «планирует вернуть свои самые знаменитые постановки».



«Вопрос в том, стоит ли создавать совершенно новую оперу Чайковского „Евгений Онегин“ или возобновить версию в постановке Дмитрия Чернякова — я еще буду с ним это обсуждать. Большой театр не может обойтись без „Евгения Онегина“, „Пиковой дамы“, „Жизни за царя“, „Руслана и Людмилы“ и „Князя Игоря“. Я осознал эту проблему только после того, как занял пост директора. Ранее я слышал о том, что некоторые спектакли не задерживались, а некоторые были однодневными», — передает ТАСС слова руководителя театров.





Исправить ситуацию с отсутствием ключевых классических спектаклей в репертуаре, по мнению Гергиева, можно, «если привозить спектакли из Санкт-Петербурга».



«Мы уже перевезли [со сцены Мариинского театра] около 35 спектаклей — на это не способен ни один театр мира. Объединенные ресурсы позволяют нам это осуществить, так как я принимаю решения и там, и там. Таким образом, Москва увидела множество спектаклей оперы и балета, которые либо давно не показывались здесь, либо вообще отсутствовали. Думаю, что мы продолжим в том же духе», — отметил он.





Открытием юбилейного 250-го сезона Большого театра станет опера «Иоланта» Петра Чайковского, премьера которой состоится 11 сентября на Новой сцене. Музыкальным руководителем постановки выступит маэстро Валерий Гергиев, режиссером-постановщиком и художником по костюмам — Эльчин Азизов, а дирижером-постановщиком — Антон Гришанин.









Фото: Газета "Культура"