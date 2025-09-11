В Калуге, Обнинске, Наро-Фоминске и Москве пройдут события фестиваля «Новые люди»

Шестой театральный фестиваль «Новые люди» состоится с 17 по 31 октября.





Мероприятия фестиваля пройдут в Калуге, Обнинске, Наро-Фоминске и Москве. В программе — более 20 театральных новинок из разных уголков России, сообщили организаторы.





Торжественное открытие фестиваля состоится 17 октября в Калуге. Коллектив «Пакава Циркус» представит уличное цирковое «Шоу Грандиозо!» на площади перед новым зданием ТЮЗа.





Спектакли привезут театры из Москвы, Воронежа, Томска, Красноярска, Екатеринбурга, Южно-Сахалинска, Мытищ и Королёва. Среди коллективов — «Чехов-центр», Красноярский музыкальный театр, «Театральный проект 27», «Рэп-театр», «Театр вкуса», «Таратумб», молодежный театр «Игра» и другие.





«Мы постарались сделать программу этого года такой, чтобы любой зритель мог найти для себя что-то интересное. Для детей — театр кукол, теневые представления, фольклорный спектакль и постановки по современной литературе. Для подростков — актуальные для них темы в самых разных форматах: от сторителлинга до рэп-мюзикла. Для взрослых — как постановки по классической литературе, так и необычные форматы, например, аудиоспектакль-променад или постановка на стыке театра и стендапа. Завершится фестиваль масштабным музыкальным мультижанровым спектаклем из далекого Южно-Сахалинска. Постановка расскажет о таком важном для Калуги человеке, как Константин Эдуардович Циолковский», — рассказал программный директор фестиваля Евгений Худяков.





Фестиваль проводится при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и Министерства культуры и туризма Калужской области.





Фото предоставлено организатором