Гармаш назвал премию «Бриллиантовая бабочка» очень нужной и важной

Народный артист РФ Сергей Гармаш высказал свое мнение о новой кинопремии «Бриллиантовая бабочка».



«Очень здорово, что придумали „Бриллиантовую бабочку“. Это нужная и важная премия для кино и для нас. Главное, что тут всё по-нашему — с уважением к традициям, к культуре», — приводит слова артиста Союз кинематографистов России.





Актер отметил, что «сейчас всё больше думают о кассе, а важно, чтобы главным оставались талант и любовь к делу».



Гармаш выразил надежду, что кинопремия станет праздником кино и зрители смогут посмотреть хорошие, настоящие фильмы.



Инициатором создания Евразийской академии и кинопремии выступил Никита Михалков. Учредителями награды являются Министерство культуры РФ и Российский фонд культуры.





Фото: Артур Новосильцев/АГН "Москва"







