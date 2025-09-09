Музей Победы представит выставку ко Дню танкиста

11 сентября на Поклонной горе откроется временная экспозиция, посвященная легендарному танковому командиру Михаилу Катукову.

Выставка приурочена к празднованию Дня танкиста и 125-летию со дня рождения прославленного военачальника, рассказали в пресс-службе учреждения.

«В преддверии Дня танкиста, который отмечается 14 сентября, мы расскажем о Михаиле Катукове, который является одним из самых известных советских танковых командиров. Михаил Ефимович сражался на различных фронтах с первого и до последнего дня Великой Отечественной войны. Танковые подразделения под его командованием боролись с врагом в приграничных сражениях 1941-го, под Москвой, на Брянщине, в Курской битве, на территории Польши и в Берлине», — говорится в анонсе мероприятия.

В экспозицию вошли 20 подлинных раритетов из фондов музея, переданных потомками маршала. Среди них — документы, военная форма, награды, в том числе грамоты о присвоении звания Героя Советского Союза, письмо от короля Великобритании Георга IV, самодельный резной портсигар и знак отличия «Маршальская звезда». Дополняют выставку архивные фотографии и материалы.

Выставка будет открыта для посетителей до 25 сентября 2025 года. 


Фото: пресс-служба Музея Победы