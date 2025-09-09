В Музей Победы передадут личные вещи Зои Космодемьянской

В Музее Победы пройдет торжественная церемония передачи личных вещей Зои Космодемьянской.





Мероприятие пройдет 11 сентября, в день рождения легендарной партизанки, сообщили в пресс-службе учреждения.





«Подвиг Зои Космодемьянской стал символом мужества и преданности Родине. Она первой из женщин была удостоена звания Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны», — отметили в музее.





Ценные артефакты — школьная тетрадь и рубашка отважной комсомолки — будут переданы на вечное хранение учениками московской школы № 201, которая носит имена Героев Советского Союза Зои и Александра Космодемьянских. Именно в этой школе Зоя училась до войны.





После официальной части для юных гостей проведут экскурсию по новой масштабной экспозиции «Путь к Победе». На площади в 4,5 тысячи кв. метров школьники увидят фронтовую летопись войны, рассказанную через судьбы красноармейцев. Комплекс «оживших» диорам погрузит их в атмосферу ключевых сражений: Битвы за Москву, Сталинградской битвы, обороны Ленинграда, Курской битвы, форсирования Днепра и штурма Берлина. Также учащиеся смогут увидеть подлинные раритеты, привезенные из десятков регионов России.





Фото: пресс-служба Музея Победы