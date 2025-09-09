Николай Троцкий занял пост заместителя генерального директора РОСИЗО

Николай Троцкий приступил к обязанностям заместителя генерального директора Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО», передает пресс-служба учреждения.





Отмечается, что Троцкий является признанным экспертом в области развития стратегических коммуникаций. В его сферу деятельности входят внешние и внутренние коммуникации, GR, формирование имиджа и развитие бренда, организация мероприятий, работа с негативом, проектное управление, маркетинг и реклама, а также развитие региональных проектов и проектов в области креативных индустрий, направленных на социокультурное развитие общества.





Троцкий состоит в экспертном совете премии «За верность науке», является председателем экспертного совета фонда БФ «Социальный навигатор», а также экспертом грантовых конкурсов ПФКИ, ФПГ, Министерства образования РФ и «Сбера». До конца 2024 года он являлся членом Совета Ассоциации грантодающих организаций «Форум доноров» и занимал пост заместителя директора, куратора меценатских и региональных программ БФ «Искусство, наука и спорт».





Свою карьеру в сфере коммуникаций и управления Николай Троцкий начал в 2001 году на позиции руководителя маркетингового подразделения в коммерческой организации. После работы в области управления маркетингом в различных сферах (FMСG, IT, Консалтинг) он в 2008 году перешел в некоммерческий сектор, где стал одним из ведущих экспертов по коммуникациям и развитию НКО и бюджетных организаций.





Николай Троцкий является выпускником МГАТХТ им. М.В. Ломоносова и Государственного университета управления, также он прошел курсы ВШУП НИУ ВШЭ (управление проектами) и РАНХиГС (PR).







