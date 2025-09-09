В Москве открылась «Художественная выставка КНДР»

В Москве во Всероссийском музее декоративного искусства начала работу экспозиция «Художественная выставка КНДР. Страна великого народа».



На церемонии открытия присутствовал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, который вместе с главой Минкультуры России Ольгой Любимовой ознакомился с экспонатами.





«Перед вами представлены 123 уникальные работы. Вы потом их все увидите. Художников даже больше, почти 150 — несколько работ коллективного труда. И действительно, все, что представлено на этой выставке, соответствует образу, событиям, героям — нашим друзьям из КНДР», — отметила Ольга Любимова.





В экспозиции собраны разножанровые произведения корейских мастеров, которые ранее не демонстрировались в России. Среди них — национальная живопись (Чосонхва), гравюра, керамика, мозаика и вышивка. Посетители увидят такие работы, как «Горы Пэкту» Чвэ Чхан Хо, «Страна единодушия и сплоченности» Пак Мён Ир, Пак Мён Чхор, Чвэ У Сон и Ким Со Чхор, «Отряд славных воинских знамен» Ли Кир Хо, Чан Ви Сон, «Счастливый наш родной край» Хван Мин, Пак Кван Рим и другие.





Отдельный акцент сделан на отражении союзнических отношений между Москвой и Пхеньяном. Эту тему раскрывают полотна «В одном окопе», где изображено единство российских и северокорейских военных, и «За освобождение Курской области», запечатлевшая участие солдат КНДР в СВО.





Также на выставке представлены масштабные живописные полотна размером около пяти метров, посвященные ключевым историческим вехам Кореи и ее природным ландшафтам.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova