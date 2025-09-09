80-летие Победы станет одной из ключевых тем Форума объединенных культур

Тема 80-летия Победы будет одной из ключевых на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур в 2025 году, передает ТАСС.





Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что юбилей Великой Победы займет центральное место в программе предстоящего события.





«Тема 80-летия празднования Великой Победы — это главная тема этого года. Этой теме посвящены специальные панельные дискуссии, выставки, например, „Окна ТАСС“ — замечательный мультимедийный проект. Я думаю, что он будет пользоваться серьезным спросом», — сказала Голикова.





Вице-премьер также отметила, что в рамках форума состоится дискуссия, которую организует Национальный центр исторической памяти при президенте РФ.



«Она будет связана с культурным геноцидом, нацизмом и неонацизмом. Я думаю, что коллеги как раз представят на этой панельной дискуссии такие значимые вещи, важные не только для тех, кто здесь родился, вырос, но и для тех, кто является носителями истории, для мира в целом. Это необходимо для того, чтобы понять истоки нашей специальной военной операции, почему так происходит и почему мы за это боремся», — подчеркнула вице-премьер.





По ее словам, обсуждение этих вопросов пройдет с привлечением международной аудитории.





XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур запланирован на 10–13 сентября. В этом году он пройдет под темой «Возвращение к культуре — новые возможности».





Фото: пресс-служба Минкультуры России