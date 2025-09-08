Завершились съемки полнометражного фильма «Умка»

В России завершился основной этап съемок новой полнометражной картины «Умка», передает Ассоциация продюсеров кино и телевидения.





Проект объединил ведущие студии страны, включая ТНТ, «Союзмультфильм» и кинокомпанию 1-2-3 Production.





Сюжет перенесет зрителей в новогоднюю сказку. В канун праздника мальчик по имени Тайкэ и медвежонок Умка загадывают одно желание — найти настоящего друга. Их мечта сбывается, и на следующее утро они встречаются. Но их тайной дружбе угрожает опасность: браконьер по кличке Седой и его сообщники похищают маму Умки, чтобы продать ее в частный зоопарк. На помощь приходит не только отважный Тайкэ, но и вся его семья.





Съемки картины проходили в Москве. В настоящее время лента находится на этапе постпродакшна: добавляются визуальные эффекты и компьютерная графика.





Увидеть историю дружбы и отваги на большом экране можно будет 3 декабря 2026 года.





Режиссером-постановщиком выступил Максим Пешков. Сценарий написали Александр Вялых, Алексей Корда и Екатерина Мавроматис при участии Аркадия Водахова и самого Максима Пешкова. Генеральными продюсерами масштабного проекта стали Тина Канделаки, Юлиана Слащева, Аркадий Водахов и еще ряд ключевых игроков индустрии.





Фото: ТНТ