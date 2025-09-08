В Колумбии показали российский фильм «Лгунья»

В колумбийском городе Армения в рамках Дней русской культуры прошел показ российской картины «Лгунья» режиссера Юлии Трофимовой.



Мероприятие было организовано Роскино при поддержке Министерства культуры России.





Кинолента уже успела завоевать признание на международных фестивалях: она удостоилась приза за лучший фильм конкурса «Русские премьеры» 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), а также завоевала премию сети азиатских кинокомиссий AFCNet на 7-м Ханойском международном кинофестивале (HANIFF).





Главную роль в картине исполнила Елизавета Ищенко, лауреат премии «Аванс», как самая перспективная молодая актриса, и первой премии Художественного театра МХТ имени А.П. Чехова за роль в сериале «Алиса не может ждать».





В пресс-службе Роскино отметили, что этим летом во второй раз состоялся Фестиваль российского кино на Кубе, а в марте и июне — в Бразилии, где такие фестивали проводятся на регулярной основе. В предыдущие годы российские фильмы были представлены в Аргентине, Чили, Уругвае и Мексике. До конца 2025 года запланированы новые проекты, в том числе и в Венесуэле.





Кроме того, многие страны Латинской Америки присоединились к 10-й, юбилейной акции «Ночь кино», которая прошла в августе. В столице Колумбии Боготе был организован показ кинокартины «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича».











