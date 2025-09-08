В Петербурге откроют музей памяти жертв теракта в Беслане

В Санкт-Петербурге откроют музей памяти жертв теракта в Беслане.



Об этом сообщил глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло.



«Музей расположится на территории храма Успения Пресвятой Богородицы на Малоохтинском проспекте, рядом с памятником „Детям Беслана“. Будущий проект мы обсудили с Александром Дмитриевичем. Кроме того, в обсуждении этого вопроса приняли участие представители осетинского землячества в Петербурге — они готовы помочь в строительстве музея и наполнении его экспозиции», — говорится в сообщении.



Меняйло поблагодарил губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова за важное для всех жителей Осетии решение.



«Беслан — это наша общая боль. Этот музей станет символом памяти, скорби и единства. Здесь будут храниться свидетельства тех страшных событий, чтобы будущие поколения помнили цену жизни и мира, чтобы никогда не повторилась подобная трагедия», — сказал Меняйло.









Фото:t.me/sergeimeniaylo