Свыше 500 компаний примут участие в выставке «Русский дом. Креативные регионы»

В 2025 году в выставке «Русский дом. Креативные регионы» примут участие свыше 500 компаний, включая более 150 дизайнеров и предметных художников.



Об этом сообщил основатель выставки «Русский дом. Креативные регионы» Андрей Радаев, передает ТАСС.





«В этом году у нас будет около ста дизайнерских стендов — это значительное количество. В общей сложности более 500 компаний примут участие в выставке, среди них более 150 дизайнеров и предметных художников. Масштаб мероприятия впечатляющий, и нас ждет насыщенная деловая программа: три дня на трех площадках с участием более 250 экспертов, которые будут обсуждать различные темы на форуме», — сказал Радаев.





По словам основателя выставки, концепция строится на русском культурном коде, а само событие объединяет экспертов со всей страны.



«Каждый регион имеет свою уникальную идентичность, и здорово, что дизайнеры из различных уголков нашей страны могут представить ее здесь, в Москве... Им нужен московский рынок, и выставка помогает соединить эти два мира, ведь и здесь рынку также важны регионы», — подчеркнул Радаев, добавив, что для гостей подготовлены интерактивные мероприятия и перформансы.





Амбассадором проекта стала Наташа Королева.











