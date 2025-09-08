Сериал «Чебурашка» «Союзмультфильма» выйдет на телеканале «Солнце»

Семейный телеканал «Солнце» представит эксклюзивную премьеру нового анимационного сериала «Чебурашка» от студии «Союзмультфильм». Показ запланирован на осень, сообщили в пресс-службе студии.





«Любимые герои детства возвращаются, премьера мультсериала „Чебурашка“ состоится на телеканале „Солнце“. „Мир милей от милоты и добрей от доброты!“ — это девиз Чебурашки и Крокодила Гены, которые вернутся на телеэкраны уже этой осенью в новом мультсериале от „Союзмультфильма“», — говорится в анонсе.





Председатель Совета директоров «Союзмультфильма» Юлианна Слащева подчеркнула, что искренняя и добрая история о Чебурашке неизменно находит отклик у зрителей.



«Чебурашка — это всегда история про непосредственность, искренность доброту и бескорыстие. Именно поэтому этот персонаж всегда попадает точно в сердце: он способен напомнить каждому из нас о красоте и важности простых вещей», — отметила Слащева.





Сюжетная линия мультсериала рассказывает о том, как Чебурашка и Крокодил Гена решают открыть «Бюро добрых дел» для бескорыстной помощи нуждающимся. Их благому начинанию пытается помешать Шапокляк, создавшая «Бюро недобрых дел». Зрителей ожидает десять серий.





Сериал, выполненный в технике 3D-анимации, стилизованной под классические кукольные фильмы, создавался при консультациях с оригинальными художниками-постановщиками для точной передачи пластики персонажей. 1 января 2026 года ожидается выход в широкий прокат полнометражного фильма «Чебурашка 2».









Фото: кадр из фильма



